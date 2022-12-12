Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Погибший экипаж бомбардировщика Су-24, в который входили бойцы ЧВК Вагнера, повторил подвиг советского летчика Николая Гастелло. Командир Александр Антонов и штурман Николай Никишин ликвидировали колонну вражеской техники, направив на нее горящий самолет.

Фронтовой бомбардировщик выполнял боевую задачу в районе Клещеевки, когда поступил приказ уничтожить колонну бронетехники ВСУ, задействованную в попытке наступления. Чтобы его выполнить, потребовалось пересечь линию фронта, где по самолету попал боезаряд переносного зенитно-ракетного комплекса.

Наблюдательный пункт “музыкантов” сообщил командиру одного из штурмовых отрядов, что горящий бомбардировщик стремительно движется прямо на колонну.

“Встречайте, с…, Папу…”,- заявил в эфире командир воздушной машины.

Сразу после этого Су-24 врезался в бронетехнику ВСУ. Раздался мощный взрыв, который остановил продвижение противника и позволил “вагнеровцам” удержать позиции.

“Пусть земля будет для вас небом, мужики. Быть воином – жить вечно”, – написал военкор Александр Симонов в своем телеграм-канале “Брюссельский связной”.

Вам может понравиться

Резников: ВСУ возобновят наступление, как только “почва станет твёрже”

Украина не собирается прекращать наступление. Просто сейчас продвижению не способствует погода. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников – сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ. Глава оборонного

Rzeczpospolita: Польские наемники с Украины рискуют оказаться в тюрьме на пять лет

Законодательство Польши запрещает наемничество, поэтому те “солдаты удачи”, которые сейчас находятся на Украине и не получали на это разрешение правительства, рискуют оказаться за решеткой на срок до 5 лет, пишет

В Сети появилось видео боевой дуэли в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765

Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись боя бронетранспортера БТР-82А с боевой машиной YPR-765 из Нидерландов. Забегая вперед, отметим, что российская техника оказалась на голову сильнее западной и захватила голландскую копию