Погибший экипаж бомбардировщика Су-24, в который входили бойцы ЧВК Вагнера, повторил подвиг советского летчика Николая Гастелло. Командир Александр Антонов и штурман Николай Никишин ликвидировали колонну вражеской техники, направив на нее горящий самолет.

Фронтовой бомбардировщик выполнял боевую задачу в районе Клещеевки, когда поступил приказ уничтожить колонну бронетехники ВСУ, задействованную в попытке наступления. Чтобы его выполнить, потребовалось пересечь линию фронта, где по самолету попал боезаряд переносного зенитно-ракетного комплекса.

Наблюдательный пункт “музыкантов” сообщил командиру одного из штурмовых отрядов, что горящий бомбардировщик стремительно движется прямо на колонну.