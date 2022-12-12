Погибший экипаж бомбардировщика Су-24, в который входили бойцы ЧВК Вагнера, повторил подвиг советского летчика Николая Гастелло. Командир Александр Антонов и штурман Николай Никишин ликвидировали колонну вражеской техники, направив на нее горящий самолет.
Фронтовой бомбардировщик выполнял боевую задачу в районе Клещеевки, когда поступил приказ уничтожить колонну бронетехники ВСУ, задействованную в попытке наступления. Чтобы его выполнить, потребовалось пересечь линию фронта, где по самолету попал боезаряд переносного зенитно-ракетного комплекса.
Наблюдательный пункт “музыкантов” сообщил командиру одного из штурмовых отрядов, что горящий бомбардировщик стремительно движется прямо на колонну.
“Встречайте, с…, Папу…”,- заявил в эфире командир воздушной машины.
Сразу после этого Су-24 врезался в бронетехнику ВСУ. Раздался мощный взрыв, который остановил продвижение противника и позволил “вагнеровцам” удержать позиции.
“Пусть земля будет для вас небом, мужики. Быть воином – жить вечно”, – написал военкор Александр Симонов в своем телеграм-канале “Брюссельский связной”.