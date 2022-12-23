В Северной Корее назвали “оскорбительными” сообщения СМИ о том, что страна якобы поставляет оружие России. Соответствующее заявление сделал МИД КНДР – сообщают “Известия” со ссылкой на агентство Yonhap.

Ранее власти США в очередной раз заявили о том, что Пхеньян поставляет вооружение Москве. Кроме того, утверждалось, что Северная Корея продаёт оружие ЧВК “Вагнер”, которая сейчас участвует в специальной военной операции на Украине.

В МИД КНДР заявили, что всё это не имеет ничего общего с реальность, а сообщения о поставках оружия сфабрикованы. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что позиция КНДР по поставкам оружия в Россию остаётся неизменной.

До этого Пхеньяну уже приходилось опровергать похожие обвинения со стороны западной прессы и политиков. В начале ноября уже появлялись сообщения, что Северная Корея якобы отправляет в Россию артиллерийские снаряды и ракеты. Тогда в КНДР говорили, что подобные заявления – попытка Соединённых Штатов запятнать имидж северокорейских властей.