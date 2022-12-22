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Gorilla Fighting в социальных сетях опубликовали запись на тему следующего соперника для экс-чемпиона UFC в легчайшем весе российского бойца Петра Яна. Боец UFC родом из Грузии Мераб Двалишвили прокомментировал данную публикацию и вызвал Петра Яна на поединок.

В публикации от Gorilla Fighting написано, известный российский экс-чемпион возвращается на ринг и в публичное медиапространство, но кто же станет следующим соперником для российского бойца Петра Яна. Под этим постом грузинский боец Мераб Двалишвили написал, что он всегда готов вступить в бой с россиянином Петром Яном.

Напомним, что по статистике на счету Двалишвили 15 побед и 4 поражения, а на счету Яна 16 побед (из них 7 нокаутом) и 4 поражения. Российский боец смешанных единоборств Петр Евгеньевич Ян, родом из Красноярска, является бывшим чемпионом по версии UFC в легчайшем весе, который занимает 2 строчку официального рейтинга UFC. Российский боец женат на Юлии Ян, также у пары родилось двое сыновей – Константин и Даниил.

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