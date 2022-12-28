Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский раскритиковал работников коммунальных служб за некачественную уборку и заявил, что передвигаться по заснеженному городу невозможно без альпинистского снаряжения.

По словам Вишневского, единственный человек, который положительно оценил качество уборки в Петербурге – это президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого, по мнению депутата, специально возили по заранее очищенным местам.

«Все жители города считают, что Петербург убран очень плохо. Обычным гражданам это причиняет огромные неудобства. Попробуйте в центре города пройти по небольшим улицам, по набережной Фонтанки, увидите, что будет, если у вас нет альпинистской обуви», — добавил Вишневский в беседе с журналистами PeterburgNews.

Напомним, во вторник, 27 декабря, метель спровоцировала 10-бальные пробки, однако петербуржцы не увидели достаточного количества снегоуборочной техники на улицах города и припомнили слова губернатора Александра Беглова о «полной готовности» города к зиме.