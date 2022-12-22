На военном полигоне в Либаве (это северо-восток Чехии) завершилось обучение первой группы военнослужащих украинской армии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информагентство CTK.

Решение о том, что на территории Чехии будет проводиться подготовка бойцов ВСУ, власти страны приняли ещё в ноябре. Предполагается, что за всё время здесь пройдут обучение 4 тысячи граждан Украины. Речь идёт, как о новобранцах, так и о тех, кто уже принимал участие в боевых действиях.

В Чехии военнослужащие ВСУ изучают основы ведения боя, управления военной техникой и так далее.

Тренировочные базы для военных ВСУ западными союзниками Киева стали разворачиваться после начала специальной военной операции России на Украине. В частности, известно, что обучение украинские военные проходят в Великобритании и на одной баз США в Германии.