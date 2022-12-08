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Украина снова прибегает к методам информационной войны. Она заявляет, что принято решение временно приостановить мобилизацию, так как в составе ВСУ и без нее хватает людей. Политолог Александр Перенджиев уверен, что это не соответствует действительности.

По его словам, Киев постоянно делает подобные заявления. Украинские политики и высокопоставленные военные сообщают то о дефиците оружия, хотя ВСУ при этом продолжают наносить удары по ВС РФ, то о нехватке личного состава, который все же продолжает наступать и обороняться.

Из той же серии и заявление о приостановке мобилизации. Напротив, на зиму Украина объявила очередную волну призыва граждан на фронт, причем мобилизует их совершенно не таясь. Поэтому ни о какой приостановке и речи быть не может.

По мнению Перенджиева, если бы заявления Киева были правдивыми, они бы вряд ли делались на широкой публике. Потому что информация и о мобилизации, и о нехватке личного состава с оружием – это секретные данные, которые вряд ли стали бы разглашать просто так. Главная цель ВСУ – это сбить с толку командование ВС РФ, усыпить бдительность России. Но достичь ее будет сложно.

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