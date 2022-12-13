В оборонном ведомстве США уверены, что вся военная помощь, которая поставляется на Украину, идёт в дело исключительно на поле боя. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер – сообщает РИА “Новости”.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, Райдер отметил: власти США не обладают какой-либо подтверждённой или заслуживающей доверие информацией, что Украина использует переданное вооружение в каких-то незаконных целях. “Результаты на поле боя говорят сами за себя”, – подчеркнул представитель Пентагона.

За время российской специальной военной операции Вашингтон поставил оружия Киеву на десятки миллиардов долларов. Ранее эксперты заявляли, что часть этого вооружения может оказаться на чёрном рынке в Европе и других странах. Для контроля над целевым использованием оружия Пентагон направлял на Украину инспекторов.