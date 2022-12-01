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Пентагон несколько переоценил значение западной военной помощи для Украины. Он совершенно не ожидал, что и артиллерийские орудия, отправляемые в Киев, и другие вооружение окажутся совершенно бесполезными, пишет РИА Новости.

Авторы публикации поясняют, что западные боевые системы не выдерживают свалившихся на них сумасшедших нагрузок. Украинские боевики ежедневно выпускают до 8 тысяч снарядов, что приводит к быстрому износу стволов и выходу орудий из строя.

Это означает, что качество западного вооружения уступает российскому. США и другие страны НАТО не готовили оружие для большой войны, оно было нужно лишь для устрашения и показательных выступлений.

Журналисты отметили, что чаще всего изнашиваются стволы у американских полевых гаубиц M777. Чуть более выносливыми являются немецкие PZH 2000 и французские САУ CAESAR.

Еще одна проблема кроется в том, что арсеналы Запада постепенно пустеют. Сейчас Киев получает оружие, которое должно было обеспечивать обороноспособность стран НАТО. То же самое происходит и с боеприпасами, которые медленно, но верно, подходят к концу.

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