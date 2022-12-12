Военных из США на территории Украины может стать больше. Впрочем, их численность может и сократиться. Пентагон пересмотрит уровень присутствия американских войск на Украине, однако в какую именно сторону, пока неизвестно. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

Информагентство напоминает, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Белый дом собирается увеличить число американских военных, которые находятся на Украине. Представитель Пентагона не стал углубляться в эту тему “из соображений безопасности”.

На территории Украины сейчас находится несколько десятков американских военнослужащих. Во всяком случае такие данные приводит телеканал NBC. По его данным, военные заняты тем, что контролируют ход поставок вооружения, которое Вашингтон направляет Киеву.