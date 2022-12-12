ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военных из США на территории Украины может стать больше. Впрочем, их численность может и сократиться. Пентагон пересмотрит уровень присутствия американских войск на Украине, однако в какую именно сторону, пока неизвестно. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

Информагентство напоминает, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Белый дом собирается увеличить число американских военных, которые находятся на Украине. Представитель Пентагона не стал углубляться в эту тему “из соображений безопасности”.

На территории Украины сейчас находится несколько десятков американских военнослужащих. Во всяком случае такие данные приводит телеканал NBC. По его данным, военные заняты тем, что контролируют ход поставок вооружения, которое Вашингтон направляет Киеву.

Вам может понравиться

Британской королевской семье не рекомендуют вступать в контакт с властями России

Отношения между Москвой и Лондоном сейчас находятся на “очень низком уровне”. Такую оценку в интервью газете “Известия” дал посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат напомнил, что отношения между Россией

РВ: Американская наемница Мациоровски ликвидирована в боях с российской армией

Американская наемница Ребекка Мациоровски ликвидирована на Украине, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты рассказали, что американка еще летом текущего года приехала на Украину и вступила в ряды Интернационального легиона ВСУ.

RusVesna: ВСУ взорвали железнодорожный мост под Артёмовском, чтобы остановить наступление ВС РФ

На трассе М-03 украинские боевики взорвали железнодорожный мост, что остановить наступление российских войск и затруднить их продвижение вперед, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты поясняют, что трасса соединяет Артемовск со