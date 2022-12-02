США собираются усилить подготовку бойцов ВСУ. План обучения планируется расширить, что автоматически ещё больше втянет Соединённые Штаты Америки в украинский конфликт. Об этом пишет газета The Washington Post – передаёт “Лента.ру”.

Уровень подготовки украинской армии планируется повышать в городе Графенвер в Германии. Там уже существует американская военная база. До этого на ней проводилось обучение украинских военных, однако оно было поверхностным. Бойцов, в основном, знакомили с поставляемым на Украину западным вооружением.

По планам высокопоставленных военных чиновников США украинским военным нужно показывать, “как вести более изощрённую кампанию против российской армии”, утверждает американское издание. В частности, предполагается, что им будут преподавать тонкости современного стиля маневрирования на поле боя.

Ранее о подобных планах Пентагона заявлял телеканал CNN. По его данным, США расширит число украинских военных, которые проходят подготовку: с сотен до нескольких тысяч.