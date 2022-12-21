Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США предоставят Украине, вероятно, могут некоторое время не использоваться. Чтобы освоить технику у ВСУ уйдёт несколько месяцев. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона – передаёт РИА “Новости”.

Военная чиновница добавила, что системы ПВО, поставляемые Киеву, будут применять именно украинские войска, поэтому обучение в данном случае является ограничивающим фактором их использования в первое время.

О новом пакете военной помощи в Вашингтоне заявили во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Киеву предоставят вооружения почти на 2 миллиарда долларов. В основном, новые поставки призваны усилить систему ПВО Украины. Кроме “пэтриотов” в новый пакет военной помощи вошли также снаряды для РСЗО HIMARS и высокоточные ракеты для истребителей.