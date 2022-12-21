ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США предоставят Украине, вероятно, могут некоторое время не использоваться. Чтобы освоить технику у ВСУ уйдёт несколько месяцев. Об этом заявила неназванная представительница Пентагона – передаёт РИА “Новости”.

Военная чиновница добавила, что системы ПВО, поставляемые Киеву, будут применять именно украинские войска, поэтому обучение в данном случае является ограничивающим фактором их использования в первое время.

О новом пакете военной помощи в Вашингтоне заявили во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Киеву предоставят вооружения почти на 2 миллиарда долларов. В основном, новые поставки призваны усилить систему ПВО Украины. Кроме “пэтриотов” в новый пакет военной помощи вошли также снаряды для РСЗО HIMARS и высокоточные ракеты для истребителей.

Вам может понравиться

Общественный трибунал: Боевик «Азова» расстреливал мирных граждан Мариуполя у школы

Боевик запрещенной в России террористической организации “Азов” Иван Бочкарев в Мариуполе расстреливал гражданских, заявили представители Международного общественного трибунала. Они рассказали, что боец занимал должность водителя-стрелка в группе спецназа, разместившейся в

Западный эксперт Саттон назвал несколько сценариев для Черноморского флота РФ в ходе СВО

В ходе специальной военной операции Черноморский флот РФ совершенно не активен, практически все корабли находятся в Севастопольской бухте. На патрулирование они практически не выходят, рассказал военный эксперт Х. Саттон в

СП: Как Россия может ответить на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Россия имеет возможность жестко ответить Киеву на обстрелы Запорожской атомной электростанции. При этом удар ВС РФ может оказать воздействие и на Польшу, которая постоянно стремится выделиться своими русофобскими заявлениями и