Власти США подпитывают, по сути, тупиковую ситуацию, которая сложилась на Украине. Это никак не отвечает американским интересам в области безопасности. Такое мнение высказал бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США в отставке Уэсли Кларк. Его слова приводит ТАСС.

Бывший высокопоставленный военный отметил, что Вашингтон предоставляет помощь Киеву в противостоянии с Москвой, но Украина при этом теряет критически важную инфраструктуру, промышленный потенциал, энергетику и так далее. Всё это обескровливает Украину и не приносит какой-то пользы США, подчеркнул Кларк.

Генерал также указал, что цели Украины и США сейчас сходятся не во всём. Если Киев хочет вернуть под свой контроль значительную территорию, то США стремятся сохранить от Украины как можно больше, не допустив прямого конфликта НАТО с Москвой и, как следствие, третьей мировой войны.

Оценивая действия российской армии, генерал отметил, что ВС РФ за последнее время наращивают оборонительный потенциал. Это со временем может изменить положение на поле боя не в пользу ВСУ. Таким образом, считает Кларк, США следовало бы усилить поставки вооружения Киеву.