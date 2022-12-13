Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многие бои в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине напоминают сражения Второй мировой, считает отставной американский морпех Джулиан Макбрайд. Особо он выделил битву за Артемовск, которая продолжается в настоящий момент и больше походит на настоящий “ад на земле”.

Город в результате “Бахмутской битвы” практически полностью превратился в руины, заявил Макбрайд. Он отметил, что российские ВС бросили на освобождение населенного пункта несколько десятков тысяч военнослужащих регулярной армии. Кроме того, в сражении участвуют добровольческие подразделения и частная военная компания “Вагнер”.

Украинские боевики вместе с наемниками из Грузии и Польши оказывают отчаянное сопротивление наступающим российским войскам. Они заранее заняли выгодные для себя позиции и только поэтому сейчас ухитряются удерживать контроль над Артемовском.

В настоящий момент, по словам американского морпеха, условия в Бахмуте очень далеки от идеальных. Из-за непрекращающихся дождей, снега и оттепели дороги размыло. Но российские ВС намерены освободить город, поэтому они продолжают идти вперед. ВСУ хоть и обороняются, но несут огромные потери.

Вам может понравиться

Российские войска вернули себе стратегическую инициативу по всей линии фронта

Российские ВС активизировали свои действия почти на всей линии фронта и сумели перехватить инициативу у противника, рассказал военный корреспондент Марат Хайруллин. Он отметил, что по ВСУ наносится все больше ударов,

МК: Киев планирует “испытать ПВО вокруг Кремля” беспилотниками и тактическими ракетами

Украинские ВС имеют вооружение и возможности, чтобы “прощупать российскую ПВО вокруг Кремля”, рассказал пожелавший не раскрывать свое имя военный эксперт изданию “Московский комсомолец”. Так он прокомментировал информацию о том, что

Los Angeles Times: НАТО боится жесткого ответа Путина на удары Украины по российским аэродромам

Запад совершенно не устраивают такие выходки Украины, как удар по аэродромам со стратегической авиацией ВКС РФ. Издание Los Angeles Times пишет, что цель Вашингтона – одновременно помогать Киеву и не