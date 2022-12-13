Многие бои в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине напоминают сражения Второй мировой, считает отставной американский морпех Джулиан Макбрайд. Особо он выделил битву за Артемовск, которая продолжается в настоящий момент и больше походит на настоящий “ад на земле”.

Город в результате “Бахмутской битвы” практически полностью превратился в руины, заявил Макбрайд. Он отметил, что российские ВС бросили на освобождение населенного пункта несколько десятков тысяч военнослужащих регулярной армии. Кроме того, в сражении участвуют добровольческие подразделения и частная военная компания “Вагнер”.

Украинские боевики вместе с наемниками из Грузии и Польши оказывают отчаянное сопротивление наступающим российским войскам. Они заранее заняли выгодные для себя позиции и только поэтому сейчас ухитряются удерживать контроль над Артемовском.

В настоящий момент, по словам американского морпеха, условия в Бахмуте очень далеки от идеальных. Из-за непрекращающихся дождей, снега и оттепели дороги размыло. Но российские ВС намерены освободить город, поэтому они продолжают идти вперед. ВСУ хоть и обороняются, но несут огромные потери.