Портал “Русская весна” выложил в Сеть новые кадры противостояния на Украине. Военные корреспонденты отмечают, что из-за интенсивной работы артиллерийских подразделений боевые действия очень напоминают сражения Первой мировой.

На записи, сделанной с беспилотного аппарата, пристально наблюдавшим за боем, хороши видны его последствия. Большое количество деревьев в лесополосе, где пытались спрятаться украинские боевики, сломаны либо и вовсе превращены в пеньки.

Также на кадрах можно увидеть тела украинских боевиков, не справившихся с очередным наступлением ВС РФ. Военкоры обращают внимание на западную экипировку противника, а также на натовские гранатометы у многих военнослужащих. Все это оказалось совершенно бесполезным против российской артиллерии и не помогло врагу выжить.