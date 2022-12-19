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Портал “Военное обозрение” опубликовал видеозапись перехвата американского самолета F-35 истребителями Су-27П ВКС РФ.

Военные корреспонденты пояснили, что дело было в прошлом году над акваторией Балтийского моря. Группа американских истребителей слишком близко подошла к границам России, поэтому было принято решение отправить на перехват боевые самолеты.

Российский Су-27П сперва оттеснил в сторону натовский истребитель JAS-39 Gripen, а затем практически вплотную подошел и к F-35. Эти моменты хорошо видны на кадрах записи.

Эксперты напоминают, что в 2021 году США направили в Эстонию несколько своих истребителей пятого поколения. Они якобы должны были патрулировать воздушное пространство, но отметились несколькими провокациями. Впрочем, ВС РФ благодаря этому убедились, что средства ПВО способны обнаруживать и сопровождать F-35, хотя в США делают упор на его малозаметности.

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