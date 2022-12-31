Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал второй этап специальной военной операции на Украине, который можно назвать операцией «Возмездие». По его словам, первую фазу СВО можно считать завершенной, вторая же будет гораздо более жестокой и эффективной, передает портал «Свободная пресса».

«Вся обширная линия фронта пришла в движение, и защитники киевского режима стали отходить на запад, отчаянно и безрезультатно контратакуя. Между тем, происходит перегруппировка наших войск, с переброской сил на выигрышные позиции. Наладили тыловое обеспечение. Как следствие — поражения ВСУ на фронтах», – пояснил Кадыров.

Портал также напоминает недавнее высказывание американского полковника Дугласа Макгрегора, который уверен в скорой победе России. Он пояснил, что ВС РФ значительно сильнее и хорошо справляются с попытками украинских контратак. Именно поэтому Киев будет постоянно терять все новые территории. В конечном итоге от Украины не останется абсолютно ничего, уверен бывший советник министра обороны США.

Военные эксперты Сергей Гончаров и Виктор Литовкин, прокомментировавшие эти заявления, отметили, что украинские ВС все равно оказывают сопротивление, несмотря на успешные действия российских войск. Поэтому для реального возмездия и полного разгрома бандеровцев необходимо лишить их возможности контратаковать и наносить удары по территории РФ.