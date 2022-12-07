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Потери в рядах ВСУ в боях за Артемовск приобретают катастрофический характер. Операция “мясорубка”, направленная на освобождение этого стратегически важного населенного пункта ДНР перемалывает боевиков, что подтверждают и западные СМИ, пишет портал “Русская весна”,

Так, издание New York Times рассказало, что в один из дней Киев потерял 250 боевиков, которые намеревались совершить авантюрную вылазку, но попали под удар российской артиллерии.

Напомним, что ВСУ стремятся во что бы то ни стало удержать Артемовск. Командование понимает, что освобождение города разрежет оборону пополам и существенно ускорит окончательный разгром украинской армии. Поэтому оно перебрасывает в город дополнительные силы с других направлений.

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