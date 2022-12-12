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При попытках противника спрятаться под землю и уйти в глухую оборону российские ВС далеко не всегда используют тяжелые бомбы или ракеты. Иногда выкурить или уничтожить боевиков ВСУ помогают компактные квадрокоптеры. Именно такая ситуация возникла на Сватовском направлении, сообщает портал “Русская весна”.

На записи, опубликованной военными корреспондентами, видно, как беспилотник наносит удар по блиндажу, в котором засели украинские боевики. Оператор дрона всего за пару секунд подводит его к укреплению и сбрасывает в вентиляционную трубу гранату типа “лимонка”. Сразу же после этого раздается взрыв, а из трубы начинает валить дым.

Гранаты Ф-1 имеют большой разброс осколков, поэтому можно уверенно говорить, что укрытие противника получило серьезные повреждения. О дальнейшей судьбе боевиков ничего не известно, но вряд ли взрыв в небольшом помещении оставлял кому-либо шансы на выживание.

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