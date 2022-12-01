Кинбурнская коса временно потеряла свое стратегическое значение для российских войск. Отсутствие намерений начинать наступление в сторону Николаева делает эту территорию почти бесполезной, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он пояснил, что даже если российские ВС уйдут с косы, они смогут осуществлять огневой контроль за ней, поэтому ВСУ не будет размещать там свои подразделения. Любые диверсионные группы противника смогут уничтожать разведывательные подразделения, проводящие постоянные рейды.

Контроль над Кинбурнской косой позволяет ВС РФ вести наблюдение за устьем Днепра, однако смысла в этом мало. Чтобы не просто контролировать реку, а уничтожать корабли противника, которых в его распоряжении осталось чрезвычайно мало, необходимо противокорабельное вооружение. Но размещать его на данной территории смысла нет.

Также отсутствие намерений продвигаться в направлении Николаева избавляет ВС РФ от необходимости размещать на косе тяжелое вооружение или возводить укрепления. Поэтому важность этой территории сейчас примерно такая же, как и у острова Змеиный – она вроде бы и нужна, но пользы от нее очень мало.