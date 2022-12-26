ВС РФ успешно пресекают даже малейшие попытки контрнаступления со стороны противника в Луганской Народной Республике. Сайт телеканала НТВ рассказал, что мотострелки, танкисты и артиллеристы российской армии демонстрируют отличное взаимодействие, вынуждая противника обращаться в бегство.

За боевиками ВСУ на поле боя внимательно следят разведывательные беспилотники. Как только предпринимается попытка контратаковать, координаты подразделений противника отправляются расчетам «Градов», «Гиацинтов» и «Ураганов», которые наносят по врагу массированные удары.

«Гиацинты» сами по себе – очень точное оружие. Мы с первого выстрела попадаем сразу в цель. Буквально пять беглых, и они отступают сразу», – сообщил командир одного из орудий с позывным «Красный».

Он также отметил, что позиции ВС РФ тщательно маскируются. Все дело в том, что ВСУ практически беспрерывно ведут контрбатарейную борьбу, стремясь обнаружить российскую артиллерию. Маскировка дает возможность этого избежать.