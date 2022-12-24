Зенитно-ракетные комплексы Patriot разработаны достаточно давно, однако они неоднократно проходили модернизацию. Впрочем, Соединенные Штаты вряд ли отправят на Украину самую новую модель. Скорее всего, Киев получит устаревшую модификацию, не способную сбивать современные крылатые и баллистические ракеты, считает американский военный аналитик Скотт Риттер.

Он напомнил, что “Пэтриоты” применялись в двух операциях в Ираке, причем в первой не смогли справится с ракетами “Скад”, а во второй и вовсе сбивали в основном истребители союзников и ВВС США вместо боезарядов противника. Не исключено, что ВСУ получат системы именно тех времен, которые никак не отразятся на ходе специальной военной операции ВС РФ.

Риттер, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что даже самые новые ЗРК не разрабатывались для “выживания на таком поле боя”, как Украина. Они никогда не применялись в сражениях с сильным противником, поэтому никак не помогут Киеву.