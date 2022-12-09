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Рано утром 9 декабря украинские войска нанесли удар по Сватово с использованием натовской артиллерии, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что по населенному пункту “прилетело” три 155-миллиметровых снаряда.

Напомним, что ВСУ регулярно пытаются прорвать оборону ВС РФ у Сватово, однако все их попытки заканчиваются отступлением и крупными потерями. Также боевики беспрерывно наносят удары по населенному пункту, используя артиллерийское вооружение, полученное от Запада либо оставшееся в наследство от СССР.

Утреннюю атаку на Сватово подтвердил также Совместный центр по координации и контролю в официальном телеграм-канале. Сообщается также, что 8 декабря Киев задействовал реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов Первомайску и Рубежному на территории ЛНР.

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