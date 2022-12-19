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ВС Украине изменили тактику ведения боевых действий на Краснолиманском направлении. Если раньше для прикрытия своих атакующих пехотных подразделений они использовали боевые машины пехоты, бронетранспортеры и танки, то сейчас их заменили легкие и быстрые джипы с пулеметами и даже минометами, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его мнению, такое резкое изменение тактики связано с нехваткой бронетехники в распоряжении украинской армии. Она не зря постоянно выпрашивает у Запада танки и БТР, так как собственные запасы боевых машин у нее закончились.

Еще одной причиной замены танков на джипы может быть ухудшение погодных условий. Легкие авто обладают хорошей проходимостью и могут перемещаться по пересеченной местности, несмотря на распутицу. Впрочем, у них имеется большой минус – отсутствие прочной брони, которое в условиях эффективной работы артиллерии ВС РФ превращает весь экипаж в смертников.

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