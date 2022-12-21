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Боевик запрещенной в России террористической организации “Азов” Иван Бочкарев в Мариуполе расстреливал гражданских, заявили представители Международного общественного трибунала.

Они рассказали, что боец занимал должность водителя-стрелка в группе спецназа, разместившейся в школе №42 в Мариуполе весной 2022 года. Его подразделение выбрало местом дислокации общеобразовательное учреждение и никого не подпускало даже близко к его территории, передает РИА Новости.

У гражданских, которых Бочкарев видел рядом с территорией школы, боевик отнимал сотовые телефоны, чтобы убедиться, что они ничего не снимали на камеру. В это время командир отдавал приказ ликвидировать “шпионов” и боец с позывным “Ведьмак” моментально исполнял команды.

Таким образом он расстрелял троих мирных жителей, а затем убил и четвертого, который просто проходил мимо и “неправильно” посмотрел на военную технику.

«Находиться рядом со школой № 42 было небезопасно для жизни. И если у первых трех мирных перед расстрелом хотя бы забирали телефоны и документы, то некоторых жителей ликвидировали просто потому, что они находятся поблизости и подают признаки жизни», – заявили в общественном трибунале.

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