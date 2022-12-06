Западные санкции не смогли помешать России продолжать производство высокоточных крылатых ракет. Один из боезарядов Х-101, который использовался для нанесения удара по Украине, изготовлен примерно в октябре текущего года, а это означает, что у РФ имеется все необходимое для увеличения своего ракетного арсенала, пишет издание The New York Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Gazeta.ru, напомнили, что у РФ отсутствуют всякие возможности для получения цифровых компонентов ракет на официальном уровне. Поэтому продолжение производства может говорить о наличии альтернативных способов покупки электроники. Также не исключено, что Москва предусмотрела жесткие санкции и накопила крупные запасы электронных комплектующих в последние годы.

Эксперты ссылаются на представителей Пентагона, которые сейчас не в силах определить сколько у России осталось высокоточных ракет. С февраля текущего года она выпустила несколько тысяч боезарядов, но продолжает атаки, вопреки всем прогнозам.