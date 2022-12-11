Европа в очередной раз не сумела достичь консенсуса, а отношения между Германией и Польшей снова испортились, пишет американское издание The New York Times. Причиной раскола авторы называют нежелание ФРГ отправлять на Украину систем противовоздушной обороны Patriot.

Стоит напомнить, что эти комплексы в настоящий момент обеспечивают безопасность Германии, но она приняла решение передать их Польше для защиты границ Североатлантического альянса. Варшава предложила вместо этого отправить “Патриоты” на Украину, так как в этом случае они смогут принести пользу сразу двум государствам. Но Берлин наотрез отказался это делать.

В Германии заявили, что готовы передать Киеву комплексы Patriot, но так как они являются частью системы ПВО Североатлантического альянса, то и решать данный вопрос должен весь блок НАТО в полном составе. Берлин можно понять – он совершенно не хочет оказаться крайним, если отправка на Украину столь серьезного оружия приведет к прямому противостоянию между НАТО и РФ.