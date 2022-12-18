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Киев планировал убийство начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону проведения специальной военной операции. Покушение сорвали американские спецслужбы, сообщил “Московский комсомолец” со ссылкой на издание The New York Times.

Источник пояснил, что спецслужбы США получили информацию о предстоящем визите Герасимова на фронт, но не стали передавать ее Украине. Они опасались, что покушение на начальника Генерального штаба российских войск спровоцирует прямой конфликт между РФ и Соединенными Штатами.

Высокопоставленный чиновник из Вашингтона рассказал журналистам, что Киеву все равно удалось узнать о визите, но немного позже. Украинские ВС попытались реализовать план, несмотря на просьбы США не делать этого. Со стороны Вашингтона это был беспрецедентный шаг, но попытка покушения все-таки состоялась. Несколько российских военных погибли, но Герасимова среди них не оказалось, отмечает The New York Times.

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