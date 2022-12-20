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Согласно сообщению немецкого издания Süddeutsche Zeitung, президент Украины Владимир Зеленский укрепит свой контроль над средствами массовой информацией страны за счет принятия верховной Радой нового закона.

Согласно с новым законом, Совет по вопросам телевидения и радиовещания может внести запрет на публикацию материалов изданиям, которые «не прошли регистрацию». Срок может составлять 14 дней и судебное решение на это совершенно не требуется. А вот для продления срока запрета все же потребуется решение суда. Согласно прежним законам, многие украинские СМИ могли существовать без регистрации, что не давало государственным органам вмешиваться в их работу.

На первый взгляд данный закон обеспечивает равные возможности, однако достаточно шаткие гарантии властей, которые ранее были даны СМИ, теперь вообще подпадают под сомнения.

На данный момент Зеленским еще не подписан этот закон. Однако стоит напомнить, что три года назад, им продвигался похожий законопроект, но в тот момент он не был одобрен.

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