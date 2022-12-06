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5 декабря российские ВС нанесли очередной массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. О поражении энергетических объектов сообщили жители Кировоградской и Одесской, Николаевской и Сумской, Черкасской, Киевской и других областей. И только Генштаб ВСУ продолжил фантазировать на тему “непобедимой украинской ПВО”.

Его представители заявили, что из 70 ракет, которые ВС РФ выпустили по Украине, 60 было перехвачено. Это высказывание совершенно не вяжется с заявлениями региональных властей о поражении объектов одной или более ракетами.

Напомним, что Генштаб ВСУ не в первый раз транслирует столь оригинальные фантазии. Причем его заявления часто оказываются весьма противоречивыми. После удара 23 ноября Киев точно так же заявил об уничтожении “подавляющего большинства” российских ракет” и в то же время сообщил о выходе из строя более 60 процентов энергетических объектов.

Стоит упомянуть, что Минобороны РФ 5 декабря заявило о поражении 17 целей на территории Украины.

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