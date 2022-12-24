Год назад компания Nvidia представила 3D-видеокарту GeForce RTX 3050, которая базировалась на GPU GA106. Теперь компания объявила о скором старте продаж нового поколения своей видеокарты, главным отличием которой будет использование GPU GA107. В результате обновления новая версия видеокарты будет потреблять на 15 Вт меньше электроэнергии.

Сообщается, что энергопотребление новой версии видеокарты будет составлять 115 Вт, в отличие от 130 Вт у предыдущего поколения. Все остальные параметры новой версии должны быть точно такими же, как и у прежней.

Отмечается, что разъемы контактов GPU GA107 и GA106 идентичны. Поэтому производителю не нужно будет менять даже печатную плату. Скорее всего, и система охлаждения новой видеокарты останется прежней. Тоже касается шины памяти и ее объема, которые будут составлять, как и прежде 128 бит и 8 Гб (GDDR6). А вот в новом графическом процессоре GA107 будет находиться 3072 CUDA-ядер.