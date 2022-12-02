Специалистами из музея Норвежского университета естественных и технических наук была смоделирована внешность женщины, жившей в период Средневековья. По словам ученых, этот процесс начался с тщательного изучения женских останков, возраст которых составляет около 800 лет.

Специалисты смогли определить возраст женщины, в котором она умерла. Также они высчитали ее рост. Ученые уточняют, что по их данным останки принадлежали женщине, жившей в период Средневековья, возраст которой составлял 65 лет.

Эллен Грав, специалист научной работы отметила, что в процессе создания внешности женщины, они выполнили истинную художественную работу. «Мы прикрепляли волосы на бровях и голове прядями, одну за другой». Это очень кропотливая работа, но полученный результат порадовал ученых.

Отмечается, что уникальность моделирования внешности женщины заключается в том, что специалисты не опирались ни на какие-либо письменные данные. Они выполняли работу исключительно на основе полученной информации от обнаруженных останков.