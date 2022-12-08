В южных, восточных и центральных областях Украины в ночь на 8 декабря звучали сирены воздушной тревоги. О них рассказали жители Одесской и Кировоградской, Запорожской и Черкасской, Днепропетровской и других областей.

Взрывы гремели только в Николаеве, где российские ракеты уничтожили подвижной состав, применяемый для перевозки боеприпасов и боевиков ВСУ. При этом его маскировали под гражданский транспорт, как часто делают на Украине.

Напомним, что ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в распоряжении России больше нет дронов-камикадзе “Герань-2”. На следующий день беспилотники опровергли это утверждение, нанеся удар по критической инфраструктуре в Кривом Роге и по промышленному предприятию в Днепропетровске.

Киев регулярно делает заявления о “заканчивающихся” у России ракетах и дронах, однако эти высказывания – не более, чем пропаганда, призванная успокоить гражданское население.