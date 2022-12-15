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Российские ВКС ракетным ударом уничтожили блуждающие РСЗО, которые наносили удары по Белгородской области с территории харьковского региона. Также ликвидировано несколько минометных и артиллерийских расчетов ВСУ.

Помимо этого, удар был нанесен и по Харькову. Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов, после которых в городе отключился свет.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В настоящий момент в некоторых областях ежедневно происходят аварийные и экстренные отключения электроэнергии, жители вынуждены сидеть без света по несколько дней.

Удар по инфраструктуре был нанесен ночью и по Николаевской области. Глава региона Виталий Ким заявил, что взрывы звучали в Очакове и расположенном рядом населенном пункте.

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