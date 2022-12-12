Вашингтон спровоцировал “экономическую войну” со своими союзниками в Европе. Причём выбрал для этого крайне неудачное время – США сейчас противостоят России и Китаю. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI) – передаёт “Газета.ру”.

Автор публикации утверждает, что “клин” между США и Европой вбил недавно принятый в Соединённых Штатах закон о снижении инфляции. В числе прочего он предполагает, что для некоторых производств снизят налоговую нагрузку за счёт финансовой поддержки государства. Из-за этого продукция американского автопрома, например, станет более выгодной для потребителя, чем машины из Европы, Японии или Южной Кореи. NI утверждает, что такая ситуация уже вызвала “бурю негодования” у европейских союзников США.

Ранее эксперты заявляли, что от продолжающегося кризиса на Украине в экономическом плане выигрывают США. Из-за конфликта Москвы и Киева, а также позиции стран Запада по отношению к России в Европе значительно выросли цены на газ и электроэнергию, что увеличило стоимость производства многих товаров. В то же время в США издержки на производство выросли не так существенно.