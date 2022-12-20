Гиперзвуковой ракетный комплекс “Авангард”, на днях развернутый в Оренбургской области – это непобедимое оружие президента РФ Владимира Путина, призванное дать ответ на любую агрессию США и Запада.

Журналисты британского издания Newsweek уверены, что комплексы “”Авангард” разрабатывались специально для решающей битвы против Соединенных Штатов. После запуска они могут пролететь над Антарктидой и нанесли удар по США с южного направления.

При этом перехватить “Авангард” или сбить его современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны невозможно. Ракеты не только разгоняются до гиперзвуковых скоростей, но еще и маневрируют в полете, уклоняясь от зенитных ракет и другого вооружения. Это действительно непобедимое оружие, одно упоминание о котором ввергает США в панику.