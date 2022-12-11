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Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет окончательно портить отношения с Россией, но одновременно с этим надеется продолжать помогать Украине. Об этом рассказал политолог Томас Гомар, возглавляющий Французский институт международных отношений.

Он отметил, что Макрон все пытается понять мотивы российского лидера Владимира Путина и его цели. Но при этом Франция продолжает безоговорочно поддерживать Киев. В то же время, ничто сейчас не может предсказать, как и когда закончится конфликт, однако Россия в любом случае будет участвовать в переговорах о его завершении с Украиной и Западом.

Издание Newsweek отмечает, что Макрон понимает важность отношений с РФ и поэтому его цели в переговорах по Украине кроются в сохранении хороших отношений с обеими сторонами.

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