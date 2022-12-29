Пытки и издевательства, жестокие убийства военнопленных давно превратились для украинской армии в нормальное явление, заявил основатель американской частной военной компании «Моцарт» Эндрю Милберн. Отставной полковник ВС США раскритиковал командование ВСУ, а также признал, что боевики совершают военные преступления.

По информации руководителя проекта The Grayzone Макса Блюменталя, на которого ссылается издание Newsweek, Милберн очень негативно оценил действия украинской армии. Он заявил, что тех, кто уже сложил оружие и поднял руки, нельзя убивать. Но националисты из ВСУ делают это постоянно. Кроме того, в украинских войсках царят полный беспредел и коррупция, которые усиленно поощряются «долбанутым руководством».

Напомним, что Милберн прибыл в Артемовск вместе со своими подчиненными из ЧВК «Моцарт», чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Однако за короткое время он успел столкнуться с множеством военных преступлений украинских боевиков.