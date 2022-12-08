“Генерал Армагеддон” уже к февралю следующего года дойдет до пригородов Киева, пишет издание Newsweek. Авторы публикации Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл поясняют, что главнокомандующий СВО Сергей Суровикин нашел способ перехватить инициативу у ВСУ.

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины стали одной из главных причин потери Киевом инициативы. Сейчас российская армия ведет бои в Артемовске и после освобождения этого города оборона ВСУ посыплется. После этого останется лишь уверенно продвигаться вперед.

Авторы отмечают, что изначально Россия делала ставку на быстрые военные успехи и переход в дипломатическое русло. Однако сейчас Москва намерена вынудить Киев “выть от бессилия”. В какой-то мере ей это отлично удается уже сейчас. “Генерал Армагеддон” погрузил Украину во тьму, лишил население электричества, а вместе с ним – отопления и воды. Суровикин действует по простому принципу жестокой необходимости, который может обеспечить РФ победу в ближайшие несколько месяцев.