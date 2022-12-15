Еженедельник Newsweek, подконтрольный американским элитам, прямо заявил о скором поражении Украины. Авторы публикации отметили, что генерал армии Сергей Суровикин уже в феврале приведет ВС РФ в Киев, передает портал “Царьград”.

Журналисты назвали Суровикина “русским Шерманом” и выдвинули предположение о новом наступлении российских войск, которое приведет к освобождению украинской столицы. Также они отметили, что к лету Херсон вновь вернется под контроль РФ.

По словам журналистов, Украина, которая предприняла крупное наступление осенью 2022 года, исчерпала все свои возможности и истратила запасы оружия. Теперь ей остается только уходить в глухую оборону либо сдаваться. Причем ни один из этих вариантов ничего хорошего для Киева не несет. Он в любом случае проиграет, несмотря на беспрецедентную помощь Запада.