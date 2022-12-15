Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Еженедельник Newsweek, подконтрольный американским элитам, прямо заявил о скором поражении Украины. Авторы публикации отметили, что генерал армии Сергей Суровикин уже в феврале приведет ВС РФ в Киев, передает портал “Царьград”.

Журналисты назвали Суровикина “русским Шерманом” и выдвинули предположение о новом наступлении российских войск, которое приведет к освобождению украинской столицы. Также они отметили, что к лету Херсон вновь вернется под контроль РФ.

По словам журналистов, Украина, которая предприняла крупное наступление осенью 2022 года, исчерпала все свои возможности и истратила запасы оружия. Теперь ей остается только уходить в глухую оборону либо сдаваться. Причем ни один из этих вариантов ничего хорошего для Киева не несет. Он в любом случае проиграет, несмотря на беспрецедентную помощь Запада.

Вам может понравиться

Украина получит итало-французскую систему ПВО Mamba

Италия и Франция намерены удовлетворить заявку Киева на поставку систем ПВО SAMP/T, известных также как Mamba. Эти комплексы по заявлению украинских военных и политиков, должны помочь справиться с российскими дронами-камикадзе

В Новосибирске отменены концерты Валерия Меладзе

В Новосибирске были отменены сразу два концерта Валерия Меладзе, которые должны были состояться весной. Исполнитель должен был выступать в Доме культуры Железнодорожников. О том, что концерты не состоятся, покупатели узнали

Чехия модернизирует партию танков из Африки для Украины

В декабре на Украину поступит новая партия модернизированных танков. Обновление тяжёлой техники, купленной у одной из стран Африки на деньги США и Нидерландов, проведут на предприятии в Чехии. Об этом