Зенитно-ракетные комплексы Patriot – это весьма сложные системы противовоздушной обороны, поэтому чтобы освоить все их функции, боевикам ВСУ придется обучаться на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, Киев столкнется с рядом других недостатков американских ЗРК, уверен отставной генерал ВС США Марк Хертлинг.

В своей публикации в издании Newsweek он пояснил, что батареи комплексов Patriot, которую Соединенные Штаты отправляют на Украину, очень мало, чтобы прикрыть всю территорию страны. Поэтому Киеву придется правильно расставлять приоритеты.

Кроме того, Patriot – это не мобильные комплексы, которые можно передвигать с места на место в зависимости от необходимости. Они предназначены для обороны какого-то одного объекта и требуют долгой процедуры развертывания. Это повышает риск быстрого уничтожения ЗРК российскими ракетами.