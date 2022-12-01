Американское издание Newsweek опубликовало материал, согласно которому битва за населенный пункт Бахмут (Артемовск) может стать одной из самых кровопролитных и жестоких за все время специальной военной операции. Соответствующую информацию сообщает информационное агентство URA.RU.

Авторы издания решили сравнить нынешнюю ситуацию в населенном пункте с обстановкой во время боевых действий в период Первой мировой войны. Они утверждают, что погодные условия также не благоприятно сказываются на ведении боевых действий, что в значительной мере ослабляет войска ВСУ. А вот российские военные своими усилиями добиваются своих целей, отмечается в издании. Также авторы материала делают акцент на том, что контроль населенного пункта Бахмут позволяет контролировать автомобильный и железнодорожный узлы.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков дал положительную оценку действиям военнослужащих ВС РФ, которые смогли освободить несколько населенных пунктов в районе города Бахмут. По словам эксперта, когда российские бойцы полностью возьмут город в кольцо, то для ВСУ будет только два пути: оставаться в кольце или стараться выйти из него.