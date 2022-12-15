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Американские СМИ после недолгого перерыва снова подняли тему ядерного противостояния. Так, издание The New York Post напомнило, что РФ опустила в шахту межконтинентальную баллистическую ракету “Ярс”, которую якобы готовится применить против США и Великобритании, передает “Русская весна”.

Журналисты из США напугали своих читателей характеристиками российской МБР. Они написали, что мощность “Ярса” в 12 раз больше этого показателя у бомбы, сброшенной американскими ВС на Хиросиму. Военные корреспонденты “Русской весны” уточнили, что на самом деле “Ярс” в 30 раз мощнее того боезаряда.

Отмечается, что американские СМИ регулярно запугивают Запад ядерной атакой РФ. При этом они упорно игнорируют российские заявления о том, что Москва не планирует применять не то что МБР, а даже тактическое вооружение, мощность которого во много раз меньше.

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