Белорусские войска могут сыграть важную роль в специальной военное операции на Украине, если начнут наступление на северную часть соседнего государства, пишет немецкое издание Neue Zürcher Zeitung.

Авторы публикации поясняют, что Беларусь развернет свою армию на украинской границе и тем самым привлечет к себе внимание ВСУ. Учитывая проблемы с резервом и вооружением украинских подразделений, это позволит ВС РФ достичь всех целей спецоперации, передает портал Ura.ru.

Ранее издание заявляло, что Москва подготавливает условия для наступления с белорусской территории. Ей необходимо усиление и она вполне может получить его в Минске. Причем не исключено, что начнется полномасштабное наступление примерно в марте-апреле следующего года.