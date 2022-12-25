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Вместо громогласных заявлений о «возвращении Крыма» Киеву пора заняться подготовкой процедуры включения Украины в состав России, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так он прокомментировал высказывание главы ОП Андрея Ермака о силовом установлении контроля над полуостровом уже в 2023 году.

По мнению парламентария, это очередная ахинея, озвученная представителями киевского режима.

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами», – цитирует депутата издание «Царьград».

Также он заявил, что подобные высказывания ничего общего с действительностью не имеют, так как в Киеве отлично понимают, чем закончится даже малая попытка посягнуть на Крымский полуостров. По словам Шеремета, киевскому режиму осталось совсем недолго тиранить народ Украины.

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