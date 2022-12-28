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Российский танк Т-14 “Армата” на поле боя будет не только стрелять, но и передавать на другую тяжёлую технику сведения о местоположении целей. О том, что “арматы” будут вести наблюдения на поле боя, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью “Комсомольской правде”.

Баранец уточнил, что Т-14 – так называемый сетецентрический танк. Сведения, которые он будет собирать, станут передаваться, например, танкам Т-90 или Т-72. Экипажи этих боевых машин будут понимать, какие цели необходимо ликвидировать в первую очередь. “Армата” – не просто “боевое железо, но и танк-управленец”, подчеркнул военный эксперт.

Также Баранец указал, что среди преимуществ Т-14 можно отметить динамическую защиту, которая способна выдерживать попадание ракет комплексов Javelin. Такие ПТРК США отправляют на Украину в рамках оказания военной помощи.

Танки Т-14 уже замечали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Однако пока сообщалось лишь о боевом слаживании с участием таких единиц техники.

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