Киевский режим “играет жизнями украинцев и европейцев”. С каждым днём это становится всё яснее. Об этом пишет обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер – передаёт “Военное дело”.

Крамер уверена, что украинская армия пока держится только за счёт поддержки Североатлантического военного блока. Не будь помощи НАТО, специальная военная операция закончилась бы победой России уже через неделю. Среди слабых мест ВСУ Крамер называет плохое оснащение украинских солдат, недостаточную их подготовку, плохое знание современного вооружения НАТО и так далее.

В такой ситуации, уверена обозреватель, говорить о победе Украины не приходится. К тому же военная поддержка со стороны Запада постепенно уменьшается. Именно поэтому президент Владимир Зеленский провоцирует прямое столкновение стран НАТО и России, резюмирует Крамер.