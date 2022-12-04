Курение, алкоголизм и наркомания меньше всего распространены в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Эти регионы России заняли соответственно третье, второе и первое места в рейтинге, который составило агентство РИА “Новости”.

По данным аналитиков, низкий уровень распространения вредных привычек, и как следствие, небольшое число преступлений, которые совершаются под воздействием алкоголя и наркотиков в указанных регионах, вызвано в первую очередь образом жизни и строгими традициями. Они связаны в том числе и с религиозными представлениями населения.

Что же до аутсайдеров рейтинга, то хуже всего дела с вредными привычками обстоят в Сахалинской области, Камчатском крае и республике Хакасия. Данных о регионах, которые были недавно приняты в состав Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) нет.