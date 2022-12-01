Издание «Взгляд» опубликовало материал, в котором сослалось на мнение востоковеда Кирилла Семенова, относительно ситуации вокруг Турции и Сирии. Он отметил, что после того, как турецкий лидер сделал заявлении о якобы невыполнении Кремлем обязательств по «Сочинскому меморандуму», прекращение совместного патрулирования Турции и РФ было вполне ожидаемым.

Эксперт уточнил, что Россия поступала таким же образом с Турцией относительно Идлиба, когда Анкарой не были выполнены ее обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее российским а также турецким военным. Однако Семенов подчеркнул, что в тот момент вопрос был очень острым, так как против совместного патрулирования были совершены неоднократные теракты.

Востоковед выразил свою уверенность в том, что США против наземной операции в Сирии. Дело в том, что США придется воздержаться от противостояния с турецкими вооруженными силами, так как это чревато серьезными последствиями. Связь между Вашингтоном и Анкарой разорвется. Поэтому остро стоит вопрос, готовы ли Штаты к подобному исходу событий.