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Предприятия оборонно-промышленного комплекса стран НАТО подхватили идею генсека Йенса Столтенберга и теперь будут производить снаряды и иные боеприпасы советского образца, сообщил портал “Военное обозрение”.

Авторы напоминают, что глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал вкладывать средства в такое производство. Поэтому заводы Восточной Европы, которые ранее входили в блок Варшавского договора, вполне могут начать изготавливать “советские” боеприпасы.

Сейчас такие предприятия сохранились в Болгарии и Чехии, поэтому именно они займутся производством.

Напомним, что изначально Киев намеревался перейти на оружие НАТО и, соответственно, на боеприпасы натовского образца. Однако выяснилось, что Альянс не в состоянии удовлетворить постоянно растущие потребности Украины. Поэтому он нашел другой выход – возвращение к советским снарядам с их производством в Восточное Европе. Которое будут финансировать США и Великобритания.

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