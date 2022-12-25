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Израиль вполне обоснованно опасается, что если в Киев отправить системы ПВО «Железный купол», они совсем скоро окажутся в руках России, которая раскроет все секреты этих противоракетных комплексов, сообщило издание The National Interest.

Генерал ВС Израиля Яков Нагель, публикацию которого представляет РИА Новости, заявил, что еще одной причиной, по которой Киеву не стоит ждать поставок «Железного купола», является недостаток этих комплексов в израильской армии. При этом их производство занимает немало времени.

Наконец, Тель-Авив просто не хочет ухудшать и без того сильно расстроившиеся из-за происходящего в Сирии отношения с Россией. Вполне вероятно, что именно это главная причина, считает Нагель.

Он отметил также, что даже если ВСУ вдруг получат от Израиля противоракетные комплексы «Железный купол», им придется потратить несколько месяцев на обучение использованию этого вооружения. Оно представляет весьма сложную в эксплуатации и обслуживании систему, с которой невозможно справиться без соответствующих знаний и навыков.

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